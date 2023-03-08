ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про готовність організації надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації Запорізької АЕС. Ця електростанція знаходиться під тимчасовим контролем окупантів, що становить загрозу для її безпеки та захисту.

Про це генсек заявив у рамках спільного брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським.

Заява Гутерріша

Гутерріш висловив думку, що повна демілітаризація території станції з подальшим поверненням її до нормального функціонування мало б важливе значення для забезпечення безпеки регіону. Він наголосив, що ООН готова надати свої послуги посередництва у цьому питанні.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також життєво важливі. Я вважаю, що можливе посередництво для повної демілітаризації цієї території із забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова надати свої добрі послуги", — сказав він.

Примітно, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою у Європі та має стратегічне значення для енергетичної безпеки України та всього регіону. У світлі конфлікту на сході України частина території навколо станції тимчасово перебуває під контролем бойовиків, що становить загрозу для її безпеки та нормального функціонування.

Нагадаємо, у рамках підготовки до відступу із Запорізької АЕС російські окупанти складають список обладнання, яке планують вкрасти перед втечею. Особливо росіян зацікавив Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу.

Також ми писали, що торік російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, що залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії.

Додамо, що російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати із ворогом.