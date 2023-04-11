Омбудсмана рф "исключили" из международных организаций из-за деятельности вопреки целям ENNHRI

Омбудсман россии Татьяна Москалькова. Фото: dw.com

Сегодня, 11 апреля, Омбудсман Лубинец Дмитрий принял участие в процессе голосования за исключение россии из членов ENNHRI. По результатам голосования Омбудсмана рф Татьяну Москалькову исключили из членов Европейской сети национальных институций по правам человека.

Об этом информирует Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

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В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом "А". Дмитрий Лубинец отмечает, что это впервые в истории существования объединения, когда исключают одного из членов.

Основанием проведения голосования стало то, что Омбудсман рф осуществляла свою деятельность способом и вопреки целям, определенным Уставом ENNHRI.

"Во время своего выступления Омбудсман заявила о выходе из Европейской сети национальных институций по правам человека, наверняка предвкушая негативный результат голосования для их институции. Также использовала нарративы российской пропаганды о биолабораториях США в Украине и вспоминала о нарушениях прав человека во Франции во время протестов, что слышно от представителя страны-агрессорки было очень странно", — написал Омбудсман Украины.

россия не обращает внимания на нарушение прав человека с их стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. россия оказывает геноцид украинского народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права, поэтому и должна быть исключена из всех международных организаций.

"Благодарен моим друзьям и коллегам, которые проголосовали за исключение института, не отвечающего цели существования института по правам человека в целом и использующего европейские платформы для выражения политических лозунгов из российской пропаганды. Мир видит правду и делает выводы", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что Украина с начала полномасштабной войны с россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников. 10 апреля среди вернувшихся пленных есть тяжело раненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.