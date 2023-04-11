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Омбудсмана рф "виключили" з міжнародних організацій через діяльність всупереч меті ENNHRI

11 квітня 2023 16:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Омбудсмана рф "виключили" з міжнародних організацій через діяльність всупереч меті ENNHRI
Омбудсман рф Тетяна Москалькова. Фото: dw.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 11 квітня, Омбудсман Лубінець Дмитро взяв участь в процесі голосування за виключення рф із членів ENNHRI. За результатами голосування Омбудсмана рф Тетяну Москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини.

Про це інформує Омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Омбудсмана рф "виключили" з міжнародних організацій

В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом "А". Дмитро Лубінець наголошує, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів.

Підставою проведення голосування стало те, що Омбудсман рф провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.

"Під час свого виступу Омбудсман рф заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", — написав Омбудсман України.

Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. росія чинить геноцид українського народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій.

"Вдячний моїм друзям та колегам, які проголосували за виключення інституції, яка не відповідає меті існування інституції з прав людини в цілому та використовує європейські платформи для висловлення політичних гасел із російської пропаганди. Світ бачить правду і робить висновки", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабної війни з росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників. 10 квітня, серед полонених, яких повернули, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

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