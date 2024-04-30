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Елена Зеленская рассказала о деталях визита в Украину герцогини Эдинбургской

30 апреля 2024 11:58
- Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Почему герцогиня Софи приехала в Украину
Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская. Фото: Елена Зеленская/Telegram
- Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Украину впервые после начала полномасштабного вторжения россиян прибыла ее Королевское Высочество герцогиня Эдинбургская Софи, жена Принца Эдварда. Она занимается благотворительностью и особенно делами сексуального насилия во время войны в Украине.

Об этом сообщила Первая леди Елена Зеленская в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Почему в Украину приехала герцогиня Софи

Герцогиня прибыла в Украину, чтобы выразить солидарность с украинским народом, ведь самая активная в британской королевской семье в вопросе благотворительности. В частности, она занимается более 70 благотворительными организациями, а в Украине ее тема работы — это борьба с сексуальным насилием во время войны.

Софи является супругой Принца Эдварда, младшего брата нынешнего британского монарха Короля Чарльза ІІІ.

Герцогиня Софи с визитом в Киеве
Герцогиня Софи в Киеве. Фото: Елена Зеленская/Telegram

Ранее она уже присоединялась к конференции по теме "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности", которая проводилась в Киеве в марте.

Тогда говорили о тяжелых последствиях сексуального насилия во время войны в Украине против женщин, мужчин и детей. Следователи зафиксировали около трехсот таких преступлений после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Среди пострадавших 14 детей.

За что благодарила Зеленская герцогиню Софи

Елена Зеленская искренне поблагодарила герцогиню за поддержку Украины и за ее визит. Также была высказана благодарность за участие Великобритании в расследовании преступлений россиян против мирного населения Украины.

Первая леди Елена Зеленская и Герцогиня Софи в Киеве
Елена Зеленская и Герцогиня Софи. Фото: Елена Зеленская/Telegram

"Благодаря финансированию правительства Великобритании в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения в Украине создана сеть центров помощи спасенным, один из которых посетила герцогиня Эдинбургская", — заявила Первая леди.

В ходе конференции также было рассмотрено предоставление неотложных репараций пострадавшим людям от сексуального насилия. Посредством Великобритании первые 50 пострадавших уже проходят процесс идентификации для получения средств.

Напомним, ранее Елена Зеленская встретилась с королевой Мэри — женой нового монарха Дании Фредерика Х. Первая леди искренне поблагодарила ее за поддержку и помощь Украине.

Также ранее Елена Зеленская трогательно поддержала ведущая борьбу с раком Кейт Миддлтон, публично обратившись к ней.

Великобритания
Елена Зеленская
изнасилование
компенсация
королевская семья
война в Украине
жертвы

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