Чому герцогиня Софі приїхала в Україну

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська. Фото: Олена Зеленська/Telegram

В Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення росіян прибула її Королівська Високість герцогиня Единбурзька Софі, дружина Принца Едварда. Вона займається благочинністю та особливо справами сексуального насильства під час війни в Україні.

Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська в Telegram у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Чому в Україну приїхала герцогиня Софі

Герцогиня прибула в Україну, щоб висловити солідарність з українським народом, адже вона найактивніша у британській королівській родині у питанні благодійності. Зокрема вона займається понад 70 благодійними організаціями, а в Україні її тема роботи — це боротьба із сексуальним насильством під час війни.

Софі є дружиною Принца Едварда, молодшого брата нинішнього британського монарха Короля Чарльза ІІІ.

Герцогиня Софі у Києві. Фото: Олена Зеленська/Telegram

Раніше вона вже приєднувалася до конференції на тему "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки", що проводилася у Києві у березні.

Тоді говорили про тяжкі наслідки сексуального насильства під час війни в Україні проти жінок, чоловіків та дітей. Слідчі зафіксували близько трьохсот таких злочинів після повномасштабного вторгнення росіян до України. Серед постраждалих 14 дітей.

За що дякувала Зеленська герцогині Софі

Олена Зеленська щиро подякувала герцогині за підтримку України та за її візит. Також було висловлено подяку за участь Великобританії у розслідуванні злочинів росіян проти мирного населення України.

Олена Зеленська та Герцогиня Софі. Фото: Олена Зеленська/Telegram

"Завдяки фінансуванню уряду Великобританії у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні створено мережу центрів допомоги врятованим, один з яких відвідала герцогиня Единбурзька", — заявила Перша леді.

Під час конференції також розглянули надання невідкладних репарацій постраждалим людям від сексуального насильства. За допомогою Великої Британії перші 50 постраждалих уже проходять процес ідентифікації для отримання коштів.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зустрілась з королевою Мері — дружиною нового монарха Данії Фредеріка Х. Перша леді щиро подякувала їй за підтримку та допомогу Україні.

Також раніше Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка веде боротьбу з раком, публічно звернувшись до неї.