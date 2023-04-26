Оккупанты отказываются от парада на 9 мая: в каких регионах не будет праздничных мероприятий

Таких празднований на 9 мая в ряде российских регионов в этом году не будет. Фото: росСМИ

Несколько российских областей, в частности, вообще не граничащих с Украиной, отказались от праздничных парадов на 9 мая. Торжеств не будет и на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание ТАСС.

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Российские регионы без парада

Ряд регионов Российской Федерации отказался от проведения праздничных мероприятий, в частности парада на 9 мая, когда в России празднуют День Победы в "Великой Отечественной войне".

Речь идет о приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях.

Также в Воронежской области будет ограничено празднование – парад пройдет без салютов и военной техники.

Кроме того, парада и салюта не будет в Калужской области, которая вообще не граничит с территорией Украины.

В оккупации – без празднований

На оккупированной территории Украины также не планируется проводить празднования.

Уже заявили об отказе от парадов и других праздничных мероприятий оккупационные "администрации" Крыма, Севастополя и Херсонской области.

Решения о парадах в Донецкой, Запорожской и Луганской областях вообще еще не принимались коллаборантами из местных "администраций".

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины подчеркнуло, обратившись к россиянам, что им не стоит ходить на парад 9 мая, где будут присутствовать военные преступники РФ, в частности президент Владимир Путин.