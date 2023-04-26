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Окупанти відмовляються від параду на 9 травня: у яких регіонах не буде святкових заходів

26 квітня 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти відмовляються від параду на 9 травня: у яких регіонах не буде святкових заходів
Таких святкувань на 9 травня у низці російських регіонів цього року не буде. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кілька російських областей, зокрема, таких, що взагалі не межують з Україною, відмовилися від святкових парадів на 9 травня. Урочистостей не буде і на окупованих Росією територіях України.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання ТАСС.

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Російські регіони без параду

Низка регіонів Російської Федерації відмовилася від проведення святкових заходів, зокрема, параду на 9 травня, коли в Росії святкують День Перемоги у "Великій Вітчизняній війні".

Йдеться про прикордонні з Україною Бєлгородську та Курську область.

Також у Воронезькій області буде обмежено святкування — парад пройде без салютів та військової техніки.

Крім того, параду і салюту не буде у Калузькій області, яка взагалі не межує з територією України.

В окупації — без святкувань

На окупованій території України також не планують проводити святкувань.

Уже заявили про відмову від парадів та інших святкових заходів окупаційні "адміністрації" Криму, Севастополя та Херсонської області.

Рішення про паради в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях взагалі ше не ухвалювалися колаборантами із місцевих "адміністрацій".

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України наголосило, звернувшись до росіян, що їм не варто ходити на парад 9 травня, де будуть присутні військові злочинці РФ, зокрема, президент Володимир Путін.

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