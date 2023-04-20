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Оккупанты в Крыму угрожают "национализировать" бизнес матери нардепа от "Слуги народа"

20 апреля 2023 18:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты в Крыму угрожают "национализировать" бизнес матери нардепа от "Слуги народа"
Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупационные власти Крыма намерены "национализировать" бизнес матери украинского народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Недавно журналисты выпустили расследование по крымскому бизнесу матери нардепа.

Об этом заявил спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов

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"Мы проверим сведения о наличии крымской жилплощади нардепа, подельника Зеленского, из пресловутой фракции "Слуга народа". И, если сведения подтвердятся, поставим вопрос о ее национализации", — сказал Константинов.

Российский чиновник также отметил, что принадлежащее "недружественным России лицам" имущество будет выявлено, даже если оно оформлено на доверенных лиц и родственников.

Что известно о крымском бизнесе матери Гетманцева

Ранее украинские СМИ сообщили, что мать депутата Елена Гетманцева имеет в Крыму компанию с помещением площадью 160 кв. м. 

Утверждается, что фирма после оккупации Россией полуострова платила налоги в бюджет РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении россии недружественные действия". В список вошли около 500 объектов недвижимости, принадлежащие, в частности, украинцам. 

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