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Окупанти у Криму погрожують "націоналізувати" бізнес матері нардепа від "Слуги народу"

20 квітня 2023 18:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти у Криму погрожують "націоналізувати" бізнес матері нардепа від "Слуги народу"
Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російська окупаційна влада Криму має намір "націоналізувати" бізнес матері українського народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева. Нещодавно журналісти випустили розслідування щодо кримського бізнесу матері нардепа. 

Про це заявив спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

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Подробиці

"Ми перевіримо відомості про наявність кримської житлоплощі нардепа, подільника Зеленського, із горезвісної фракції "Слуга народу". І, якщо відомості підтвердяться, поставимо питання про її націоналізацію", сказав Костянтинов.

Російський чиновник також зазначив, що майно, що належить "недружнім Росії особам", буде виявлено, навіть якщо воно оформлене на довірених осіб і родичів.

Що відомо про кримський бізнес матері Гетманцева

Раніше українські ЗМІ повідомили, що мати депутата Олена Гетманцева має у Криму компанію із приміщенням площею 160 кв. м.

Стверджується, що фірма після окупації Росією півострова сплачувала податки до бюджету РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму прийняла рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян і держав, які здійснюють щодо Росії недружні дії". До списку увійшли близько 500 об'єктів нерухомості, які належать, зокрема, й українцям.

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