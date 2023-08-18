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"Отвратительная история": журналист объяснил, почему портятся отношения между Израилем и Украиной

18 августа 2023 18:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Израиль помощь Украине: Ауслендер рассказал о политике Нетаньяху
Встреча президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, 24 января 2020 года. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Вряд ли государство Израиль будет исключено из встреч в формате Рамштайн, где обсуждается военная помощь Украине.

Также вряд ли Киев приостановит безвизовый режим с Израилем, о чем говорят в последнее время. Однако, несмотря на это, отношения между двумя странами действительно не самые лучшие.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

"Новость сайта Киев.пост буквально вся не соответствует реальности. Никто не собирается исключать Израиль из Рамштайна, хотя он и не был особенно активен там. И вообще присутствие Израиля на Рамштайне или его отсутствие никак не повлияет на положение дел. Но отношения между Украиной и Израилем действительно не простые", — уточнил Ауслендер.

Также, по его словам, Украина не станет приостанавливать безвизовый режим с Израилем. Что собственно и опроверг официальный Киев.

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Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху на встрече в Киеве. 19 августа 2019 года. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

"Это был вброс и я не понимаю, с какой целью? Протестовать общественное мнение или что-то другое. Но отношения между нашими странами действительно сложные. История с отменой страховок для украинских беженцев действительно отвратительна. Пресса как и общество ее не поддержали. Речь о 12-15 тысячах украинцев. Это ничего и государство Израиль может платить за их медицинскую страховку", — говорит Ауслендер.

В целом проблемы между Израилем и Украиной ноги растут от израильских властей, которые достаточно специфичны.

Например, Биньямин Нетаньяху (израильский премьер. – ред), когда шел на выборы, говорил, что изучит ситуацию с помощью Украины. Однако каких-либо шагов в этом отношении нет до сих пор.

"В Израиле сильный конституционный кризис, первый за всю нашу историю. Массовые протесты идут почти 40 недель. Власти думают только о сохранении правящей коалиции и никак не о помощи Украине. Официально это объясняют, что Россия имеет сильную военную группировку в Сирии, влияет на Иран и других игроков по периметру Израиля. Портить отношения с Сирией нельзя, потому что она может сильно усложнить жизнь Израиля", — подытожил Ауслендер.

Напомним, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, из израильских аэропортов депортируют около 10% украинцев. Из-за таких действий граждане Украины должны проходить оскорбительные процедуры.

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