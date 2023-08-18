Ізраїль допомога Україні: Ауслендер розповів про політику Нетаньяху

Зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, 24 січня 2020 року. Фото: ОП

Навряд державу Ізраїль виключать із зустрічей у форматі Рамштайн, де обговорюється військова допомога Україні.

А Київ навряд призупинить безвізовий режим із Ізраїлем, про що говорять останнім часом. Однак незважаючи на це, відносини помі обома країнами справді не найкращі.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

"Новина сайту Київ.пост буквально вся не відповідає реальності. Ніхто не збирається виключати Ізраїль із Рамштайну, хоча він і не був особливо активним там. І загалом присутність Ізраїлю на Рамштайні чи його відсутність ніяк не вплине на стан справ. Але відносини поміж Україною і Ізраїлем справді не прості", — уточнив Ауслендер.

Також, за його словами, Україна не стане призупиняти дію безвізового режиму із Ізраїлем. Що власне, і спростував офіційний Київ.

Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху під час зустрічі у Києві. 19 серпня 2019 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Це був вкид і я не розумію, з якою ціллю? Протестувати суспільну думку чи щось інше. Але стосунки поміж нашими країнами справді складні. Історія із відміною страховок для українських біженців дійсно огидна. Преса як і суспільство її не підтримали. Тим більше, справа йде про 12-15 тисяч українців. Це нічого і держава Ізраїль може платити їх за медичну страховку", — каже Ауслендер.

Загалом проблеми поміж Ізраїлем та Україною ноги ростуть із ізраїльської влади, яка є досить специфічною.

Наприклад, Біньямін Нетаньяху (ізраїльський прем'єр. - ред), коли йшов на вибори, казав, що вивчить ситуацію із допомогою Україні. Однак якигось кроків в цьому відношенні немає досі.

"В Ізраїлі зараз сильна конституційна криза, перша за всю нашу історію. Масові простести йдуть майже 40 тижнів. Влада думає лише про збереження правлячої коаліції і ніяк не про допомогу Україні. Офіційно це пояснюють, що Росія має сильне воєнне угрупування в Сирії, впливає на Іран та інших гравців по периметру Ізраїля. Тому псувати стосунки із Сирією не можна, бо вона може сильно ускладнити життя Ізраїлю", — підсумував Ауслендер.

Нагадаємо, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, з ізраїльських аеропортів депортують близько 10% українців. Через такі дії громадяни України повинні проходити образливі процедури.