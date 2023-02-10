Джо Байден отправится в Польшу на встречу с Дудой 20-22 февраля

Президент США Джо Байден

Прессслужба Белого дома США подтвердила намерения Джо Байдена ехать в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с 20 по 22 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины и сотрудничество между странами.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Джо Байден отправится в Польшу

"С 20 по 22 февраля президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши совместные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО", — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден хочет встретиться с лидерами Бухарестской девятки (B9), группой восточных флангов НАТО, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенными Штатами безопасности Альянса.

"Кроме того, президент Байден выступит с речью в канун годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения россии в Украину, обратившись к тому, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою свободу и демократию, и как мы будем продолжать поддерживать народ Украины столько, сколько будет нужно", — утверждают в заявлении.

Напомним, американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.