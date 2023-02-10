Джо Байден отправится в Польшу на встречу с Дудой 20-22 февраля

Официальное заявление Белого дома: Байден таки отправится в Польшу
Прессслужба Белого дома США подтвердила намерения Джо Байдена ехать в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с 20 по 22 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины и сотрудничество между странами.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.
-
Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф
-
Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден
-
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены
-
Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно
-
Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома
-
В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег
-
Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром
-
Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку
-
Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии
-
Всемирный банк выделил на ремонт путей в деоккупированные села $50 млн гранта
Джо Байден отправится в Польшу
"С 20 по 22 февраля президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши совместные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания НАТО", — говорится в сообщении.
Кроме того, Байден хочет встретиться с лидерами Бухарестской девятки (B9), группой восточных флангов НАТО, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенными Штатами безопасности Альянса.
"Кроме того, президент Байден выступит с речью в канун годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения россии в Украину, обратившись к тому, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою свободу и демократию, и как мы будем продолжать поддерживать народ Украины столько, сколько будет нужно", — утверждают в заявлении.
Напомним, американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.