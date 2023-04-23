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Офис Президента: в 70 лагерях РФ содержат депортированных детей из Украины

23 апреля 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Офис Президента: в 70 лагерях РФ содержат депортированных детей из Украины
Украинским властям известно о 19,5 тысячах детей, которые были депортированы в РФ. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Депортированных украинских детей российские оккупанты содержат в более чем 70 лагерях РФ. Несовершеннолетних украинцев при этом постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла их найти.

Об этом сообщила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По ее словам, официальный Киев до сих пор точно не знает, куда враг депортирует маленьких украинцев.

Она добавила, что в настоящее время уже подтверждено похищение захватчиками почти 19,4 тысяч несовершеннолетних граждан Украины. Однако эта цифра может быть большей.

"Не значит, что это окончательный список… Речь действительно идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, это 200-300 тысяч", — пояснила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка.

По словам уполномоченной, россияне хотя и прикрываются благими намерениями, на самом же деле берут детей в плен.

Напомним, агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 470 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

 

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