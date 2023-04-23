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Офіс Президента: у 70 таборах РФ утримують депортованих дітей з України

23 квітня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Офіс Президента: у 70 таборах РФ утримують депортованих дітей з України
Українській владі відомо про 19,5 тисяч дітей, які були депортовані до РФ. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Депортованих  українських дітей окупанти утримують у понад 70 таборах РФ. Неповнолітніх українців при цьому постійно перевозять, щоб українська сторона не змогла їх знайти.  

Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук в етері телемарафону "Єдині новини".

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За її словами, офіційний Київ досі достеменно не знає куди ворог депортує маленьких українців.

Вона додала, що наразі вже підтверджено викрадення загарбниками майже 19,4 тисячі неповнолітніх громадян України. Проте ця цифра може бути більшою.

"Не означає, що це остаточний список … Мова насправді йде про декілька сотень тисяч викрадених дітей, це 200-300 тисяч", — пояснила уповноважена Президента України з прав дитини.

За словами уповноваженої, росіяни хоча і прикриваються благими намірами, насправді ж бере дітей у полон.

Нагадаємо, агресія Російської Федерації обернулася смертями близько 470 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

 

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