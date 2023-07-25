Глава САП о скандалах с закупками в Минобороны: схемы есть всегда

Руководитель САП Александр Клименко. Фото: pravda.com.ua

Еще до скандалов с закупками для армии Национальное антикоррупционное бюро занималось такими схемами в оборонном ведомстве. Как рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, в Минобороны и до полномасштабной войны были чиновники, пытавшиеся заработать на закупках для армии.

Об этом Александр Клименко сказал в интервью ZN.ua.

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Схемы на закупках в Минобороны

По словам Клименко, в Министерстве обороны постоянно создают разные схемы, которые применяются для того, чтобы заработать. Он подчеркнул, что примеров достаточно.

"Из тех, что запомнились: когда компания предлагает большой перечень поставляемых продуктов питания, то у нее есть цена как намного выше рыночной на наиболее ходовые продукты, как картофель или морковь, так и гораздо ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят. И если взять среднюю цену, получится адекватный процент, что продуктовый набор будет стоить такую-то примерно сумму. Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, — нет", — рассказал глава САП.

Производства по закупкам для армии

При этом Клименко отметил, что у САП и НАБУ большое количество производств в отношении должностных лиц Минобороны. Эти производства касаются закупки оружия, средств защиты и контрактов на ремонты.

"Но все же не всегда завышенная цена свидетельствует о коррупции, потому что в некоторых случаях, когда осуществлялась закупка оружия и боеприпасов, то по более низкой цене Украине их просто не продавали. Причин может быть масса. В начале войны оружие вообще боялись поставлять Украине, поэтому его перекупали у посредников. Плюс не исключены случаи, когда в этот рынок вмешивается Россия и преднамеренно поднимает цену или перекупает контракты Украины", — объяснил Клименко.

Поэтому, как объяснил чиновник, некоторые кейсы приходится отфильтровывать, и это "достаточно чувствительный процесс". В то же время ведомство планирует добиться результатов в расследованиях уже до конца года.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.

Также мы сообщали, что бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-руководителю Департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны объявили о подозрении. По данным следствия, чиновники закупили более чем на 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также ранее заявил, что стоимость закупок пищевых продуктов Министерством обороны снизилась и достигла уровня рыночных цен в июне после давления общественности. При этом он уточнил, что ведомство хотело закупать растительное масло за 111 грн/кг.