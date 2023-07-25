Очільник САП про скандали з закупівлями у Міноборони: схеми є завжди

Керівник САП Олександр Клименко. Фото: pravda.com.ua

Ще до скандалів із закупівлями для війська Національне антикорупційне бюро займалося такими схемами в оборонному відомстві. Як розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, у Міноборони і до повномасштабної війни були чиновники, які намагалися заробити на закупівлях для армії.

Про це Олександр Клименко сказав у інтерв'ю ZN.ua.

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Схеми на закупівлях у Міноборони

За словами Клименка, у Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми, які застосовуються для того, аби заробити. Він наголосив, що прикладів достатньо.

"Із тих, що запам’яталися: коли компанія пропонує великий перелік продуктів харчування, що поставлятимуться, то у неї є ціна як набагато вища від ринкової на найбільш ходові продукти, як-от картопля чи морква, так і набагато нижча від ринкової на ті продукти, що до солдатів на практиці не доходять. І якщо взяти середню ціну, вийде адекватний відсоток, що продуктовий набір коштуватиме таку-от приблизно суму. Але потім починаються дива: компанія виграє тендер завдяки запропонованій низькій ціні, а фактично поставляє лише найдорожчі продукти. А найдешевші, які у неї були в каталозі, — ні", — розповів очільник САП.

Провадження щодо закупівель для армії

При цьому Клименка зауважив, що у САП та НАБУ є велика кількість проваджень щодо посадовців Міноборони. Ці провадження стосуються закупівлі зброї, засобів захисту, а також контрактів на ремонти.

"Але все ж таки не завжди завищена ціна свідчить про корупцію, бо в деяких випадках, коли здійснювалася закупівля зброї та боєприпасів, то за нижчою ціною в Україні їх просто не продавали. Причин може бути маса. На початку війни зброю взагалі боялися поставляти Україні, тому її перекуповували у посередників. Плюс не виключені випадки, коли в цей ринок втручається Росія й умисно піднімає ціну або перекуповує контракти України", — пояснив Клименко.

Тому, як пояснив посадовець, деякі кейси доводиться відфільтровувати, і це "досить чутливий процес". Водночас відомство планує досягти результатів у розслідуваннях вже до кінця року.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що у різних контрактах на постачання кевларових шоломів Міноборони України за травень 2022 року ціни відрізняються у 3,5 раза. Цивільні структури також закупляли цю амуніцію у кілька разів дешевше.

Також ми повідомляли, що колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголошено про підозру. За даними слідства, чиновники закупили на понад 1 млрд грн неякісної амуніції для ЗСУ.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін також раніше заявив, що вартість закупівель харчових продуктів Міністерством оборони знизилася і досягла рівня ринкових цін у червні після тиску громадськості. При цьому він уточнив, що відомство хотіло закуповувати олію за 111 грн/кг.