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​​​Руководитель МИД Эстонии объяснил, имеет ли Запад общие цели в российско-украинской войне

27 марта 2023 09:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мероприятие не против того, чтобы осудить российскую федерацию за агрессию против Украины. Дискуссии касаются только того, как пройдет этот процесс — по украинским правилам или в формате международного трибунала.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в интервью "РБК-Украина".

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Ответственность рф

Отвечая на вопрос, есть ли у Запада какие-то общие цели в войне, которую Россия решила против Украины, Рейнсалу объяснил — западные страны всегда ищут практические решения и практические результаты.

Речь идет, в частности, о наказании россии за агрессию против Украинского государства.

"Я думаю, что нет никого, кто по большому счету отрицает понятие ответственности (россии. — Ред.)", — подчеркнул глава эстонского МИД.

Консенсуса нет

Относительно того, какой именно будет ответственность россии, здесь, по словам Урмаса Рейнсалу, ситуация несколько отличается.

"Здесь в западном сообществе нет консенсуса", — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу выразил надежду, что будет воплощен какой-то вариант — либо создание по мандату ООН международного трибунала, либо россиян осудят по национальному законодательству Украины.

Напомним, Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включая путин, получат приговоры.

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