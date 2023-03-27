Очільник МЗС Естонії пояснив, чи має Захід спільні цілі у російсько-українській війні
Захід не проти того, аби засудити російську федерацію за агресію проти України. Дискусії стосуються лише того, як саме пройде цей процес — за українськими правилами чи у форматі міжнародного трибуналу.
Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомив у інтерв’ю "РБК-Україна".
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Відповідальність рф
Відповідаючи на питання, чи має Захід якісь спільні цілі у війні, яку росія розв’язала проти України, Рейнсалу пояснив — західні країни завжди шукають практичні рішення і практичні результати.
Йдеться, зокрема, про покарання росії за агресію проти Української держави.
"Я думаю, що немає нікого, хто за великим рахунком заперечує поняття відповідальності (росії. — Ред.)", — наголосив очільник естонського МЗС.
Консенсусу немає
Щодо того, якою саме буде відповідальність росії, тут, за словами Урмаса Рейнсалу, ситуація дещо відрізняється.
"Тут у західному співтоваристві немає консенсусу", — підкреслив міністр закордонних справ Естонії.
Рейнсалу висловив сподівання, що буде втілений у життя якийсь варіант — або створення за мандатом ООН міжнародного трибуналу, або росіян засудять за національним законодавством України.
Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.