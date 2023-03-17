Оборонная промышленность рф может получить от Китая ценные микрочипы в обход санкций Запада, — ISW

​​​Китай помогает российскому ВПК обходить санкции западных стран

Китайские компании, по информации западных СМИ, поставляют в россию оборудование и детали, которые можно использовать в военной промышленности . Особенно ценны микрочипы, поставки которых в россию попали под санкции Запада.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Китайское оружие для рф

Аналитики ISW напомнили об информации в западных СМИ, где речь шла о снабжении китайской стороной россии оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

Также СМИ писали о поставках армии россии 1000 штурмовых винтовок, 12 партий деталей для беспилотников и более 12 тонн бронежилетов.

Эти объемы невелики в масштабах российской армии, касаются в основном коммерческого оборудования и во всех, кроме одного, случаях не связаны с китайским правительством.

Важнейшие из китайских поставок

Эксперты Института отметили, что у россии нет дефицита стрелкового оружия. Да и российский ВПК способен производить этот вид вооружения.

Значительно важнее поставка запчастей для производства беспилотных аппаратов. Это позволит российской оборонной промышленности получить доступ к ценным микрочипам, важным для производства сложного оборудования, которое пытались предотвратить санкции Запада.

Напомним, СМИ в начале марта писали о том, что современные чипы и интегральные схемы , произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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