Обновленное правительство Португалии поддерживает санкции против российской энергетики

Сотрудники российского газопровода "Ямал-Европа". Фото иллюстративное: REUTERS/Vasily Fedosenko

Новое правительство Португалии поддерживает намерения Евросоюза ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничения против страны-агрессора обусловлены ослаблением энергетической сферы Москвы.

Об этом заявила министр экологии и энергетики Португалии Мария да Грака Карвалью в интервью агентству Reuters.

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В разговоре с журналистами политика отказалась комментировать предыдущую версию 14-го пакета санкций, которую должна официально оформить Еврокомиссия, после чего ее имеют в Европарламенте.

"Мы поддерживаем энергетическую политику Европейского Союза, а именно меры, направленные на обеспечение нашего стратегического суверенитета, равно как он выступает за усиление санкций для давления на Россию, чтобы она прекратила вторжение", — сказала Карвалью.

Издание добавляет, что новые ограничения не запрещают напрямую импорт российского газа в ЕС, но запретит предоставление услуг реэкспорта в третьи страны.

Заметим, что правоцентристское правительство меньшинства Португалии пришло к власти в апреле после незначительной победы на выборах 10 марта, в результате чего восьмилетний срок португальских социалистов пребывания в парламенте закончился.

Напомним, ранее мы писали, что 14 пакет антироссийских санкций от ЕС может затронуть запрет импорта российского гелия, системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центробанка и четырех российских СМИ.

В то же время, не так давно президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана.