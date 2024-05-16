Обновленное правительство Португалии поддерживает санкции против российской энергетики

Новое правительство Португалии одобряет ужесточение энергетических санкций против России
Новое правительство Португалии поддерживает намерения Евросоюза ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничения против страны-агрессора обусловлены ослаблением энергетической сферы Москвы.
Об этом заявила министр экологии и энергетики Португалии Мария да Грака Карвалью в интервью агентству Reuters.
Португалия поддерживает санкции против российской энергетики
В разговоре с журналистами политика отказалась комментировать предыдущую версию 14-го пакета санкций, которую должна официально оформить Еврокомиссия, после чего ее имеют в Европарламенте.
"Мы поддерживаем энергетическую политику Европейского Союза, а именно меры, направленные на обеспечение нашего стратегического суверенитета, равно как он выступает за усиление санкций для давления на Россию, чтобы она прекратила вторжение", — сказала Карвалью.
Издание добавляет, что новые ограничения не запрещают напрямую импорт российского газа в ЕС, но запретит предоставление услуг реэкспорта в третьи страны.
Заметим, что правоцентристское правительство меньшинства Португалии пришло к власти в апреле после незначительной победы на выборах 10 марта, в результате чего восьмилетний срок португальских социалистов пребывания в парламенте закончился.
Напомним, ранее мы писали, что 14 пакет антироссийских санкций от ЕС может затронуть запрет импорта российского гелия, системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центробанка и четырех российских СМИ.
В то же время, не так давно президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана.
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