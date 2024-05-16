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Новий уряд Португалії схвалює посилення енергетичних санкцій проти Росії

16 травня 2024 00:16
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Ілля Рябінін
редактор
Оновлений уряд Португалії підтримує санкції проти російської енергетики
Працівники російського газопроводу "Ямал-Європа". Фото ілюстративне: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Ілля Рябінін
редактор

Новий уряд Португалії підтримує наміри Євросоюзу посилити антиросійські санкції. Нові обмеження проти країни-агресора зумовлені на послаблення енергетичної сфери Москви.

Про це заявила міністерка екології та енергетики Португалії Марія да Грака Карвалью в інтерв'ю агенції Reuters.

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В розмові з журналістами, політикиня відмовилася коментувати попередню версію 14-го пакету санкцій, яку повинна офіційно оформити Єврокомісія, після чого її мають в Європарламенті.

"Ми підтримуємо енергетичну політику Європейського Союзу, а саме заходи, спрямовані на забезпечення нашого стратегічного суверенітету, так само, як він виступає за посилення санкцій для тиску на Росію, щоб вона припинила вторгнення", — сказала Карвалью.

Видання додає, що нові обмеження не заборонятимуть напряму імпорт російського газу до ЄС, але заборонить надання послуг реекспорту до третіх країн. 

Зауважимо, що правоцентристський уряд меншості Португалії прийшов до влади у квітні після незначної перемоги на виборах 10 березня, внаслідок чого восьмирічний термін португальських соціалістів перебування в парламенті добіг кінця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 пакет антиросійських санкцій від ЄС може торкнутися заборони імпорту російського гелію, системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) від Центробанку та чотирьох російських ЗМІ.

Водночас не так давно президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського збагаченого урану.

санкції проти Росії
Португалія
сфера енергетики
газ
Росія

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