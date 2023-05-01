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Новый Президент РФ: в Москве расклеили фотографии Кирилла Буданова

1 мая 2023 03:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новый Президент РФ: в Москве расклеили фотографии Кирилла Буданова
В российской столице расклеили фото Кирилла Буданова. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Накануне 9 мая неизвестные в Москве начали раздражать россиян фотографиями руководителей СБУ и ГУР Минобороны Украины Василия Малюка и Кирилла Буданова. В то же время, последнего хотят видеть президентом России.

Фотографии с ним и надписью "наш президент" появились на улицах российской столицы. Об этом сообщает Nexta в Telegram.

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"В районе "Москва-Сити" заметили НЛО, а на улицах столицы РФ появились листовки с Будановым", — сообщает издание.

Также на улицах Москвы заметили фото Буданова с главой СБУ Василием Малюком, которые спрашивают россиян: "Как дела?"

Напомним, начальник ГУР МО Украины Буданов сообщил, что сейчас государство-агрессор стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки. По словам Кирилла Буданова, новая структура, которую пытается создать РФ, будет иметь целью поставить так называемые ЧВК под управление российского генерального штаба.

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