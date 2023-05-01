Новий Президент РФ: у Москві розклеїли світлини Кирила Буданова

У російській столиці розклеїли фото Кирила Буданова. Фото: соцмережі

Напередодні 9 травня невідомі у Москві почали дратувати росіян світлинами очільників СБУ та ГУР Міноборони України Василя Малюка та Кирила Буданова. Водночас останнього хочуть бачити президентом Росії.

Світлини з ним і написом "наш президент" з'явилися на вулицях російської столиці. Про це повідомляє Nexta в Telegram.

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"У районі "Москва-Сіті" помітили НЛО, а на вулицях столиці РФ з'явилися листівки з Будановим", — повідомляє видання.

Також на вулицях Москви помітили фото Буданова з очільником СБУ Василем Малюком, які запитують росіян: "Як справи?"

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Буданов повідомив, що нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За словами Кирила Буданова, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генерального штабу.