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Новый учебник истории РФ: для чего нужна была спецоперация в Украине

26 апреля 2023 06:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новый учебник истории РФ: для чего нужна была спецоперация в Украине
В новом учебнике истории РФ будут раскрыты причины начала СВО. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В РФ подготовили новый учебник истории, в котором содержится раздел о войне в Украине. Учебное пособие представил министр образования РФ Сергей Кравцов.

Об этом пишет издание Meduza.

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В учебнике будут упоминаться причины начала СВО. Мол, русским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала "спецоперации".

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение", — отмечается в учебнике.

Как сообщается, учебник истории с разделом о СВО будет доступен для 10-11-х классов уже с 1 сентября 2023 года.

Напомним, в некоторых российских школьных учебниках были исключены упоминания о Киеве в главах, посвященных истории Киевской Руси.

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