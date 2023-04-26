Новый учебник истории РФ: для чего нужна была спецоперация в Украине
В РФ подготовили новый учебник истории, в котором содержится раздел о войне в Украине. Учебное пособие представил министр образования РФ Сергей Кравцов.
Об этом пишет издание Meduza.
В учебнике будут упоминаться причины начала СВО. Мол, русским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала "спецоперации".
"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение", — отмечается в учебнике.
Как сообщается, учебник истории с разделом о СВО будет доступен для 10-11-х классов уже с 1 сентября 2023 года.
Напомним, в некоторых российских школьных учебниках были исключены упоминания о Киеве в главах, посвященных истории Киевской Руси.