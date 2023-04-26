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Новий підручник історії РФ: для чого була потрібна спецоперація в Україні

26 квітня 2023 06:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий підручник історії РФ: для чого була потрібна спецоперація в Україні
У новому підручнику історії РФ буде розкрито причини початку СВО. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В РФ підготували новий підручник з історії, в якому міститься розділ про війну в Україні. Учбовий посібник презентував міністр освіти РФ Сергій Кравцов.

Про це пише видання Meduza.

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Відомо, що у підручнику згадуватимуться причини початку СВО. Мовляв, російським школярам необхідно пояснити неминучість початку "спецоперації".

"Спеціальна військова операція викликала у населення країни прагнення надати допомогу і підтримку її учасникам. У всіх суб'єктах РФ розгорнувся масовий волонтерський рух", — зазначається в підручнику.

Як повідомляється, підручник історії з розділом про СВО буде доступним для 10-11-х класів вже з 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у деяких російських шкільних підручниках було виключено згадки про Київ у розділах, присвячених історії Київської Русі.

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