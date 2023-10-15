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Новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов, — Салливан

15 октября 2023 18:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов, — Салливан
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить значительно больше двух миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на этой неделе будет говорить с Конгрессом для одобрения этого пакета.

Об этом сообщает Reuters.

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На этой неделе Джо Байден будет вести интенсивные переговоры по одобрению этого пакета помощи для Украины и Израиля.

В издании отмечается, что в связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет помощи будет превышать 2 млрд долларов.

"Цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой", — подчеркнул он.

Напомним, недавно мы писали, что в Конгрессе США планируется принять новый пакет помощи Украине. В поддержку хотят выделить от 50 до 100 млрд долларов, к тому же пакет предоставляется на год.

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