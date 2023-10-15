Новий пакет допомоги Ізраїлю та Україні від США перевищить 2 млрд доларів, — Салліван
Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.
Про це повідомляє Reuters.
Військовий пакет для України та Ізраїлю
Цього тижня Джо Байден вестиме інтенсивні переговори задля схвалення цього пакета допомоги для України та Ізраїлю.
У виданні зазначається, що у зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет допомоги перевищуватиме 2 млрд доларів.
"Цифра буде значно вищою за цю, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою", — наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Конгресі США планують прийняти новий пакет допомоги Україні. На підтримку хочуть виділити від 50 до 100 млрд доларів, до того ж пакет надається на рік.
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