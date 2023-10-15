Новий пакет допомоги Ізраїлю та Україні від США перевищить 2 млрд доларів, — Салліван

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше, ніж два мільярди доларів. Президент США Джо Байден цього тижня говоритиме з Конгресом для схвалення цього пакета.

Про це повідомляє Reuters.

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Цього тижня Джо Байден вестиме інтенсивні переговори задля схвалення цього пакета допомоги для України та Ізраїлю.

У виданні зазначається, що у зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет допомоги перевищуватиме 2 млрд доларів.

"Цифра буде значно вищою за цю, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Конгресі США планують прийняти новий пакет допомоги Україні. На підтримку хочуть виділити від 50 до 100 млрд доларів, до того ж пакет надається на рік.