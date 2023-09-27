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Новая финансовая помощь для Украины от США может оказаться под угрозой: в чем причина

27 сентября 2023 23:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новая финансовая помощь для Украины от США может оказаться под угрозой: в чем причина
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Фото: AP/ANDREW HARNIK
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Палате представителей США не будет достаточно голосов для того, чтобы поддержать бюджетное предложение Сената, в котором предлагается избежать шатдауна, то есть временной остановки работы федеральных органов власти. В этом предложении предусмотрена и финансовая помощь для Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, пишет CNN.

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Что известно

Ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки согласовали проект краткосрочной бюджетной резолюции. Она должна предоставить финансирование для работы правительства Америки на следующие 45 дней. В течении этого времени Сенат надеется достичь компромисса, касающегося бюджета на 2024 фискальный год.

Помощь для Украины

В этом проекте есть также более 6,1 миллиарда долларов для выделения дополнительной помощи Украине, а именно:

  • 4,5 миллиарда долларов на оборону;
  • 1,6 миллиарда на экономику.

Что говорит спикер Маккарти

Однако, по словам Маккарти, предложение Сената не будет иметь голосов в Палате представителей, но там будут рассматривать законопроект с дополнительным финансированием защиты границы, который предложили республиканцы.

"Я не вижу поддержки (проекта Сената. — Ред.) в Палате представителей", — подчеркнул он.

Однако он надеется, что бюджетный законопроект Палаты как альтернатива будет принят до пятницы.

Что угрожает федеральному правительству США

Стоит добавить, что 30 сентября (суббота) последний день, когда есть возможность согласовать временный бюджет для Конгресса, ведь в воскресенье, 1 октября, свое начало берет новый бюджетный год. Поэтому без согласования финансирования федеральное правительство США может оказаться под шатдауном.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США принял важное решение по Украине. Он должен был предоставить дополнительный пакет пособия на шесть миллиардов долларов.

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