Нова фінансова допомога для України від США може бути під загрозою: в чому причина

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті. Фото: AP/ANDREW HARNIK

У Палаті представників США не буде достатньо голосів для того, аби підтримати бюджетну пропозицію Сенату, в якій пропонується уникнути шатдауну, тобто тимчасової зупинки роботи федеральних органів влади. В цій пропозицій передбачена і фінансова допомога для України.

Про це заявив спікер Палати представників США Кевін Маккарті, пише CNN.

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Що відомо

Зазначається, що раніше у Сенаті Сполучених Штатів Америки погодили проєкт короткострокової бюджетної резолюції. Вона має дати фінансування для роботи уряду Америки на наступні 45 днів. Впродовж цього часу Сенат сподівається досягти компромісу, який стосується бюджету на 2024 фіскальний рік.

Допомога для України

У цьому проєкті також є понад 6,1 мільярда доларів для виділення додаткової допомоги Україні, а саме:

4,5 мільярда доларів на оборону;

1,6 мільярда на економіку.

Що каже спікер Маккарті

Проте, за словами Маккарті, пропозиція Сенату не буде мати голосів у Палаті представників, але там будуть розглядати законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону, який запропонували республіканці.

"Я не бачу підтримки (проєкту Сенату. — Ред.) у Палаті представників", — наголосив він.

Однак він сподівається, що бюджетний законопроєкт Палати як альтернативу буде ухвалено до п'ятниці.

Що загрожує федеральному уряду США

Варто додати, що 30 вересня (субота) є останнім днем, коли є можливість погодити тимчасовий бюджет для Конгресу, адже в неділю, 1 жовтня, бере початок новий бюджетний рік. Тому без погодження фінансування федеральний уряд США може опинитися під шатдауном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США ухвалив важливе рішення щодо України. Він мав надати додатковий пакет допомоги на шість мільярдів доларів.