Норвегия присоединилась к 11 пакету санкций против РФ: детали

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Фото: сайт МИДа Норвегии

В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что присоединились к 11-му пакету санкций ЕС против России, который блок ввел в июне. Тем самым скандинавское королевство поддержало все пакеты санкций ЕС.

Об этом сообщила министр иностранных дел стран Анникен Хюиттфельдт.

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Позиция Осло была с коррективами

"В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление действующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые Россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны", — заявила политика.

Правда официальное Осло поддержало санкции ЕС против РФ с некоторыми коррективами. Новые санкции предусматривают, в частности, запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала РФ".

В то же время, запрет на продажу ценных бумаг теперь распространен на ценные бумаги в любой валюте.

Также Норвегия расширила список юридических лиц, связанных с русским ВПК, на которых распространяется запрет на экспорт. Кроме того, запрещен импорт российской нефти из-за трубопровода "Дружба" в Германию и Польшу. Также изменены перечни железной и стальной продукции, а также ограничен импорт предметов роскоши.

Однако в Осло не стали запрещать доступ к портам нефтяным танкерам, подозреваемым в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.

"Норвегия все еще рассматривает, как лучше реализовать этот запрет в законодательстве, нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже", — пояснили в норвежском МИДе.

Напомним, что ранее Анникен Хюиттфельдт приняла участие в поздравлении по случаю празднования Дня защитника и защитниц Украины. Перед этим правительство страны выделило Украине 92 миллиона долларов финансовой помощи для преодоления зимы.