Норвегія приєдналася до 11 пакету санкцій проти РФ: деталі

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюїтфельдт. Фото: сайт МЗС Норвегії

В Міністерстві закордонних справ Норвегії заявили, що приєднались до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який блок запровадив у червні. Тим самим скандинавське королівство підтримало всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомила міністерка закордонних справ країн Аннікен Хюїтфельдт.

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Позиція Осло була з корективами

"На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення чинних санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які Росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни", — заявила політикиня.

Щоправда, офіційне Осло підтримало санкції ЄС проти РФ з деякими корективами. Нові санкції передбачають, зокрема, заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які "можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу РФ".

Водночас заборона на продаж цінних паперів тепер поширена на цінні папери в будь-якій валюті.

Також Норвегія розширила перелік юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК, на яких поширюється заборона на експорт. Крім того, заборонено імпорт російської нафти через трубопровід "Дружба" в Німеччину та Польщу. Також змінено переліки залізною та сталевої продукції, а також обмежено імпорт предметів розкоші.

Однак в Осло не стали забороняти доступ до портів нафтовим танкерам, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

"Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше", — пояснили в норвезькому МЗС.

Нагадаємо, що раніше Аннікен Хюїтфельдт взяла участь у привітанні з нагоди святкування Дня захисника і захисниць України. Перед цим уряд країни виділив Україні 92 мільйони доларів фінансової допомоги для подолання зими.