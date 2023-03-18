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Германия закупит более 80 вертолетов Airbus для армии, установив на них противотанковые ракеты

18 марта 2023 17:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вертолеты Airbus H-145M
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министерство обороны Германии потратит более 3 млрд евро на закупку для собственных нужд партии вертолетов Airbus H-145M. 24 таких вертолета вооружат противотанковыми ракетами.

Об этом сообщает немецкое издание Business insider.

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По информации, полученной изданием во внутренних военных документах министерства обороны Германии, нынешние власти ФРГ планируют обновить парк военной техники бундесвера.

В частности, минобороны Германии планирует закупить целую партию вертолетов Airbus H-145M.

Противотанковые ракеты на вертолетах

Всего для нужд бундесвера планируют приобрести 82 вертолета компании Airbus.

Общая стоимость этой партии военной техники составляет, по предварительным данным, 3,05 млрд евро.

Часть Airbus H-145M после приобретения должна быть переоборудована для конкретных нужд армии ФРГ.

В частности, на 24 вертолета установят противотанковые ракеты.

В таком виде новые вертолеты заменят нынешние боевые вертолеты Tiger, которых на вооружении бундесвера есть лишь 51, к тому же одновременно находится в строю только часть из них.

Напомним, что решение об усилении собственной армии было принято еще предыдущим главой министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Фото: dpa

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