Германия закупит более 80 вертолетов Airbus для армии, установив на них противотанковые ракеты

Вертолеты Airbus H-145M

Министерство обороны Германии потратит более 3 млрд евро на закупку для собственных нужд партии вертолетов Airbus H-145M. 24 таких вертолета вооружат противотанковыми ракетами.

Об этом сообщает немецкое издание Business insider.

Германия модернизирует армию

По информации, полученной изданием во внутренних военных документах министерства обороны Германии, нынешние власти ФРГ планируют обновить парк военной техники бундесвера.

В частности, минобороны Германии планирует закупить целую партию вертолетов Airbus H-145M.

Противотанковые ракеты на вертолетах

Всего для нужд бундесвера планируют приобрести 82 вертолета компании Airbus.

Общая стоимость этой партии военной техники составляет, по предварительным данным, 3,05 млрд евро.

Часть Airbus H-145M после приобретения должна быть переоборудована для конкретных нужд армии ФРГ.

В частности, на 24 вертолета установят противотанковые ракеты.

В таком виде новые вертолеты заменят нынешние боевые вертолеты Tiger, которых на вооружении бундесвера есть лишь 51, к тому же одновременно находится в строю только часть из них.

Напомним, что решение об усилении собственной армии было принято еще предыдущим главой министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Фото: dpa