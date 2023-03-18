Німеччина закупить понад 80 гелікоптерів Airbus для армії, встановивши на них протитанкові ракети
Міністерство оборони Німеччини витратить понажд 3 млрд євро на закупівлю для власних потреб партії гелікоптерів Airbus H-145M. 24 таких гвинтокрила озброять протитанковими ракетами.
Про це повідомляє німецьке видання Business insider.
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Німеччина модернізує армію
За інформацією, отриманою виданням у внутрішніх військових документах міністерства оборони Німеччини, нинішня влада ФРН планує оновити парк військової техніки бундесверу.
Зокрема, міноборони Німеччини планує закупити цілу партію гелікоптерів Airbus H-145M.
Протитанкові ракети на гелікоптерах
Усього для потреб бундесверу планують придбати 82 гелікоптери компанії Airbus.
Загальна вартість цієї партії військової техніки становить, за попередніми даними, 3,05 млрд євро.
Частина з Airbus H-145M після придбання має бути переобладнання для конкретних потреб армії ФРН.
Зокрема, на 24 гвинтокрили встановлять протитанкові ракети.
У такому вигляді нові гелікоптери замінять нинішні бойові гвинтокрили Tiger, яких на озброєнні бундесверу є лише 51, до того ж, одночасто перебуває в строю тільки частина з них.
Нагадаємо, що рішення про посилення власної армії було ухвалене ще попередньою очільницею міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
Фото: dpa