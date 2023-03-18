Німеччина закупить понад 80 гелікоптерів Airbus для армії, встановивши на них протитанкові ракети

Гелікоптери Airbus H-145M

Міністерство оборони Німеччини витратить понажд 3 млрд євро на закупівлю для власних потреб партії гелікоптерів Airbus H-145M. 24 таких гвинтокрила озброять протитанковими ракетами.

Про це повідомляє німецьке видання Business insider.

Німеччина модернізує армію

За інформацією, отриманою виданням у внутрішніх військових документах міністерства оборони Німеччини, нинішня влада ФРН планує оновити парк військової техніки бундесверу.

Зокрема, міноборони Німеччини планує закупити цілу партію гелікоптерів Airbus H-145M.

Протитанкові ракети на гелікоптерах

Усього для потреб бундесверу планують придбати 82 гелікоптери компанії Airbus.

Загальна вартість цієї партії військової техніки становить, за попередніми даними, 3,05 млрд євро.

Частина з Airbus H-145M після придбання має бути переобладнання для конкретних потреб армії ФРН.

Зокрема, на 24 гвинтокрили встановлять протитанкові ракети.

У такому вигляді нові гелікоптери замінять нинішні бойові гвинтокрили Tiger, яких на озброєнні бундесверу є лише 51, до того ж, одночасто перебуває в строю тільки частина з них.

Нагадаємо, що рішення про посилення власної армії було ухвалене ще попередньою очільницею міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Фото: dpa