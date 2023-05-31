Германия закрывает почти все посольства РФ в стране

Здание правительства Германии. Фото: google.com

Немецкое правительство заявило о закрытии 90% консульств РФ в стране. Речь идет о четырех из пяти российских посольств.

Об этом сообщает AP.

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Берлин закрывает четыре из пяти российских посольств. Представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявил журналистам в Берлине в среду, что эта мера направлена на достижение "паритета персонала и структур" между двумя странами.

"Этот шаг отражает новый спад в отношениях между Москвой и Берлином после нападения России на Украину в феврале 2022 года. Этот шаг вызывает сожаление, но война означает, что "просто нет оснований" для многочисленных двусторонних мер между двумя странами. Но именно поведение российской стороны привела нас к этой ситуации", — сказал Кристофер Бургер.

Он также добавил, что решение Германии сосредоточить остального персонала в посольстве и ключевом консульстве "сохранит дипломатическое присутствие в России".

Напомним, ранее мы писали, что в Германии первая группа из 400 украинских военных начала учиться использовать американские танки Abrams M1. В общей сложности тренировка продлится 10-12 недель.