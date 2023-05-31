Німеччина закриває майже всі посольства РФ в країні

Будівля уряду Німеччини. Фото: google.com

Німецький уряд заявив про закриття 90% консульств РФ у країні. Йдеться про чотири з пʼяти російських посольств.

Про це повідомляє AP.

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Берлін закриває чотири з пʼяти російських посольств. Речник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер заявив журналістам у Берліні в середу, що цей захід спрямований на досягнення "паритету персоналу та структур" між двома країнами.

"Цей крок відображає новий спад у відносинах між Москвою та Берліном після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. Цей крок викликає жаль, але війна означає, що "просто немає підстав" для численних двосторонніх заходів між двома країнами. Але саме поведінка російської сторони привела нас до цієї ситуації", — сказав Крістофер Бургер.

Він також додав, що рішення Німеччини зосередити решту персоналу в посольстві та ключовому консульстві "збереже дипломатичну присутність у Росії".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Німеччині перша група з близько 400 українських військових розпочала навчатися використовувати американські танки Abrams M1. Загалом тренування триватиме 10-12 тижнів.