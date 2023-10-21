Германия выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины

Государственный секретарь федерального Минэкономики Германии Йохен Фласбарт в Киеве. Фото: Александр Кубраков

Германия предоставит Украине дополнительные 200 миллионов евро для восстановления нашей страны. Средства будут направлены на образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и реконструкцию городов.

Об этом заявил государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Фласбарт во время своего визита в Киев 20 октября, пишет Augsburger Аllgemeine.

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Дополнительная помощь для Украины

"Германия выделяет еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Как стало известно Deutsche Presse-Agentur, госсекретарь по вопросам развития Йохен Флясбарт пообещал эту помощь во время визита в страну, подвергшуюся нападению со стороны России", — отмечают в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство развития Германии предоставило нашему государству около миллиарда евро для поддержки мирных жителей.

Визит немецкого чиновника

Ранее сам Фласбарт написал в Twitter, что приехал в Киев с федеральным министром окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Штеффи Лемке едет на важную международную конференцию по вопросам окружающей среды, а у меня есть переговоры по восстановлению Украины", — отметил чиновник.

Скриншот сообщения со страницы в Twitter Йохена Фласбарта

Продуктивная встреча

В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что провел продуктивный разговор с коллегой из Германии.

"Мы подвели итоги нашего сотрудничества и обсудили потенциальные планы. Среди основных тем: организация Конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине, внедрение более энергоэффективных и зеленых технологий при восстановлении Украины, расширение и усиление нашей совместной работы через Multi donor Coordination Platform", — отметил украинский чиновник.

Скриншот сообщения со страницы в Twitter Александра Кубракова

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что официальный Берлин не собирается бросать Украину один на один в войне с Россией. Германия будет поставлять оружие и дальше. Сейчас там готовится новый пакет военной помощи. В него должны войти средства противовоздушной обороны.