Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Германия выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины arrow

Германия выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины

21 октября 2023 14:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Германия выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины
Государственный секретарь федерального Минэкономики Германии Йохен Фласбарт в Киеве. Фото: Александр Кубраков
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Германия предоставит Украине дополнительные 200 миллионов евро для восстановления нашей страны. Средства будут направлены на образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и реконструкцию городов.

Об этом заявил государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Фласбарт во время своего визита в Киев 20 октября, пишет Augsburger Аllgemeine.

Читайте также:

Дополнительная помощь для Украины

"Германия выделяет еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Как стало известно Deutsche Presse-Agentur, госсекретарь по вопросам развития Йохен Флясбарт пообещал эту помощь во время визита в страну, подвергшуюся нападению со стороны России", — отмечают в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство развития Германии предоставило нашему государству около миллиарда евро для поддержки мирных жителей.

Визит немецкого чиновника

Ранее сам Фласбарт написал в Twitter, что приехал в Киев с федеральным министром окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Штеффи Лемке едет на важную международную конференцию по вопросам окружающей среды, а у меня есть переговоры по восстановлению Украины", — отметил чиновник.

дополнительная помощь от Германии на восстановление Украины
Скриншот сообщения со страницы в Twitter Йохена Фласбарта

Продуктивная встреча

В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что провел продуктивный разговор с коллегой из Германии.

"Мы подвели итоги нашего сотрудничества и обсудили потенциальные планы. Среди основных тем: организация Конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине, внедрение более энергоэффективных и зеленых технологий при восстановлении Украины, расширение и усиление нашей совместной работы через Multi donor Coordination Platform", — отметил украинский чиновник.

деньги на восстановление Украины
Скриншот сообщения со страницы в Twitter Александра Кубракова

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что официальный Берлин не собирается бросать Украину один на один в войне с Россией. Германия будет поставлять оружие и дальше. Сейчас там готовится новый пакет военной помощи. В него должны войти средства противовоздушной обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме