Германия выделит 3 млн евро на проект по восстановлению промышленности Украины: Цымбалюк

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Фото: Укринформ

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Германия и ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) подписали соглашение о финансировании немецким правительством проекта на восстановление Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

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Правительство ФРГ выделит 3 млн евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины".

"Украина благодарна Германии за вклад в сумме 3 млн евро для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны России против нашего государства", — отметил постоянный представитель Евгений Цымбалюк.

Издание сообщает, что в церемонии приняли участие заместитель Генерального директора ЮНИДО Фату Хайдара, постоянные представители Украины и Германии, а также сотрудники секретариата Организации.

Цымбалюк заявил, что многие страны уже заявили о своей готовности оказать финансовую поддержку для восстановления энергетических, транспортных инфраструктур, а также промышленных объектов, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии.

"Проект ЮНИДО предусматривает проведение исследований и диагностик в промышленности, подготовку рекомендаций по возможному усовершенствованию и планированию, в частности в сферах энергоэффективности, циркулярной экономики, "зеленой" энергетики, улучшения стандартов качества и т.д.", — сообщает Укрінформ.

Напомним, что вчера, 21 апреля, комитет образования проинформировал о новых дополнительных местах в городах Польши и Германии для НМТ-2023. После получения сертификата участники могут изменить локацию.

Также ранее мы писали, что украинские предприниматели могут оформить гранты от германского правительства до 30 тысяч евро. Регистрация будет доступна еще несколько дней — до 25 апреля 2023 года.