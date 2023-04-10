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Германия не пустит российских спортсменов в страну, даже если МОК позволит им соревноваться

10 апреля 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава МВД Германии Нэнси Фезер, выступившая против возвращения россиян на международные соревнования / Фото: Facebook-страница Фезер
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Германия проигнорирует разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) для россиян и не пустит их на соревнования. Возвращение российских спортсменов стало бы пощечиной для украинцев.

Об этом в интервью заявила федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фезер, отмечает издание ntv.

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Глава МВД Германии заявила, что Международный олимпийский комитет может разрешать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях — но у Германии на этот вопрос есть собственный взгляд.

"Страны, в которых проходят большие спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, действительно ли россияне могут участвовать, выдавая визы", — подчеркнула Фезер.

Пощечина украинцам

"Если мы организовываем международные соревнования в Германии, тогда мы можем действовать соответственно. Мы всегда будем действовать здесь с четкой позицией", — заверила глава МВД, отметив, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования стало бы пощечиной для украинцев.

Нэнси Фезер добавила, что предоставление разжигателю войны владимиру путину сцены для его пропаганды предаст все ценности спорта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Украины не допустить своих спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если им придется соперничать с россиянами. Там считают, что это нанесет ущерб только украинскому спорту и его спортсменам.

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