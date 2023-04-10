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Німеччина не пустить російських спортсменів до країни, навіть якщо МОК дозволить їм змагатися

10 квітня 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер, яка виступила проти повернення росіян на міжнародні змагання / Фото: Facebook-сторінка Фезер
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Німеччина проігнорує дозвіл Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для росіян і не пустить їх на міжнародні змагання. Повернення російських спортсменів стало б ляпасом для українців.

Про це в інтерв’ю заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, зазначає видання ntv.

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Країни можуть ігнорувати позицію МОК

Очільниця МВС Німеччини заявила, що Міжнародний олімпійський комітет може дозволяти російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях — але у Німеччини на це питання є власний погляд.

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи дійсно росіяни можуть брати участь, видаючи візи", — наголосила Фезер.

Ляпас українцям

"Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, тоді ми можемо діяти відповідно. Ми завжди будемо діяти тут з чіткою позицією", — запевнила очільниця МВС, зазначивши, що повернення російських спортсменів на міжнародні змагання стало б ляпасом для українців.

Ненсі Фезер додала, що надання розпалювачу війни володимиру путіну сцени для його пропаганди зрадить усі цінності спорту.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, якщо їм доведеться змагатися з росіянами. Там вважають, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам.

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