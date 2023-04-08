Николенко возмутился, что Ватикан приравнял Украину и россию: не способствует примирению

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко возмутился, что Ватикан пытается уравнять страдающую Украину и россию, которая приносит страдания. Это не способствует примирению.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Олег Николенко выразил благодарность Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах, однако отметил, что Крестная Хода этого года обернулась на попытку приравнять жертву и агрессора.

Спикер МИД отметил, что "речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й станции Крестного Хода: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны ооссии против Украины".

"Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", — подчеркнул он.

По словам Николенко, примирение может наступить только тогда, когда Украина победит, российские преступники будут наказаны и попросят прощения у украинцев.

Также он выразил надежду, что Святой Престол в дальнейшем "будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости".

Напомним, что в Ватикане на 7 апреля была анонсирована Крестная дорога в Колизее на тему "Голоса мира во время войны". Организаторы крестной дороги в этом году снова объединили представителей Украины и России. Подростки будут делиться размышлениями о том, как на них повлияла война.