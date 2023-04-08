Ніколенко обурився, що Ватикан прирівняв Україну та росію: не сприяє примиренню

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: google.com

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко обурився, що Ватикан намагається зрівняти Україну, яка страждає, та росію, яка завдає страждань. Це не сприяє примиренню.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Подробиці

Олег Ніколенко висловив подяку Папі Франциску за його турботу про Україну та українців, однак зауважив, що цьогорічна Хресна Хода обернулася на спробу прирівняти жертву та агресора.

Речник МЗС зазначив, що "мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни росії проти України".

"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", — підкреслив він.

За словами Ніколенка, примирення може настати лише тоді, коли Україна переможе, російські злочинці будуть покарані та попросять вибачення перед українцями.

Також він висловив надію, що Святий Престол надалі "буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні та встановлення справедливості".

Нагадаємо, що у Ватикані на 7 квітня була анонсована Хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни". Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.