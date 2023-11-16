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Нидерландская Yandex NV может продать все российские активы сразу — чем выгодно Путину

16 ноября 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нидерландская Yandex NV может продать все российские активы сразу — чем выгодно Путину
Штаб-квартира Яндекс в Москве. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex NV рассматривает возможность продажи всех своих российских активов уже к концу 2023 года. Это позволит российскому правительству еще больше усилить свой контроль над российским информационным пространством.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали, что 14 ноября агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что Yandex NV, вероятно, преследует цель продать все свои российские активы, а не только контрольный пакет акций, уже к концу 2023 года. Один из источников Reuters утверждал, что Yandex NV стремится к полному разрыву с Россией, а другой источник заявил, что полный выход вероятен, но пока не определен. Как известно, компания проведет заседание правления по соглашению в конце ноября и надеется завершить его уже к декабрю 2023 года.

"Кремль пытался криптонационализировать Яндекс с помощью принудительных мер по крайней мере с лета 2023 года и, как сообщается, одобрил предварительное соглашение по продаже холдингов российского Яндекса аффилированной структуре первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Усилия Яндекса по поддержке президента России в 2024 году", — считают аналитики.

Напомним, недавно стало известно, что Владимир Путин ужесточил контроль над СМИ во время выборов президента РФ. Следовательно, на заседание избирательных комиссий будут допускать только представителей СМИ, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных медиа.

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