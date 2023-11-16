Нідерландська Yandex NV може продати всі російські активи одразу — чим це вигідно для Путіна

Штаб-квартира Яндекс в Москві. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу вже до кінця 2023 року. Це дозволить російському уряду ще більше посилити свій контроль над російським інформаційним простором.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Чим продаж російських активів Yandex NV вигідний для Путіна

В ISW розповіли, що 14 листопада агентства Reuters і Bloomberg повідомили, що Yandex NV, ймовірно, має на меті продати всі свої російські активи, а не лише контрольний пакет акцій, вже до кінця 2023 року. Одне з джерел Reuters стверджувало, що Yandex NV прагне повного розриву з Росією, а інше джерело заявило, що повний вихід ймовірний, але поки що не визначено. Як відомо, компанія проведе засідання правління щодо угоди в кінці листопада і сподівається завершити її вже до грудня 2023 року.

"Кремль намагався криптонаціоналізувати Яндекс за допомогою примусових заходів принаймні з літа 2023 року і, як повідомляється, схвалив попередню угоду з продажу холдингів російського Яндекса афілійованій структурі першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Зусилля Яндекса з криптонаціоналізації, ймовірно, підтримують підготовку Кремля до виборів президента Росії в 2024 році", — вважають аналітики.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Володимир Путін посилив контроль над ЗМІ на час виборів президента РФ. Відтак, на засідання виборчих комісій будуть допускати лише тих представників ЗМІ, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих медіа.