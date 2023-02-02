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Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

2 лютого 2023 16:31
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Скабєєва, Лавров, Соловйов: заяви пропагандистів кремля
Добірка фейкової пропаганди росії
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Щодня в ефірі російського телебачення пропагандисти кремля звітують про хід бойових дій на території України. Та оскільки фактів, які підтверджують успіхи російської армії, немає, у хід йде фантазія Ольги Скабєєвої та інших посіпак путіна. Як від безсилля в росії змішують грішне з праведним — у добірці Новини.LIVE. 

Що знає бог, але не знає Скабєєва?

З перших днів повномасштабного вторгнення українці спостерігають, як друга армія світу кладе у штани і тікає додому, доки світ підтримує Україну. Та пропагандистка Скабєєва досі не розуміє, чому росію не бояться? 

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"Насправді потрібно максимально серйозно ставитися до того, що роблять американці. Ще раз поставлю це питання: чому вони перестали нас боятися? Одному богу відомо", — поставила риторичне питання Скабеєва.

Війна з сатаністами

Записи телефонних розмов, перехоплені СБУ, давно довели — в росії родичі військових підбивають на калькуляторі доходи, які можуть отримати за чоловіка в пакеті. Тим часом їхні депутати, які відвідують скалічених солдат в госпіталях,  називають війну священною. 

"Поки йде ось такий ось стислий історичний тектонічний рух у вигляді спеціальної священної операції, треба ось такі речі визначати у вигляді законів", — заявив на російському телебаченні депутат Дмитро Пєсцов, пропонуючи позбавляти громадянства тих, хто звалив з росії, не погоджуючись з політикою путіна. 

З криками про бога заявляв про священну війну з сатаністами і російський пропагандист Володимир Соловйов: "Аллах Акбар! Елохім гадоль! Бог великий! Ми воюємо проти сатаністів! Це священна війна,  і ми повинні перемогти!"

Хто створив бойову курку?

Доки росіяни не перестали вірити у бандерівських курей, голова МЗС росії  Сергій Лавров звинувачує США у розробці біологічної зброї в Україні та запевняє — Захід відхрещується від участі у вибухах на "Північному потоці".  

"Ми також готуємо певну таку звітність про те, що відбувалося за цей рік, що вдалося виявити. А це не лише військово-біологічні програми США, від яких вони намагаються відхрещуватися, брешуть як завжди. І це не лише пряма участь США у вибухах на "Північному потоці", — заявив Лавров. 

Нагадаємо, у росії продовжують вибухати від злості через невдачі на фронті, тому продовжують лунати українофобні заяви. Так, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов побажав українцям змерзнути й згнити.

 



 




 

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