Скабєєва, Лавров, Соловйов: заяви пропагандистів кремля

Добірка фейкової пропаганди росії

Щодня в ефірі російського телебачення пропагандисти кремля звітують про хід бойових дій на території України. Та оскільки фактів, які підтверджують успіхи російської армії, немає, у хід йде фантазія Ольги Скабєєвої та інших посіпак путіна. Як від безсилля в росії змішують грішне з праведним — у добірці Новини.LIVE.

Що знає бог, але не знає Скабєєва?

З перших днів повномасштабного вторгнення українці спостерігають, як друга армія світу кладе у штани і тікає додому, доки світ підтримує Україну. Та пропагандистка Скабєєва досі не розуміє, чому росію не бояться?

"Насправді потрібно максимально серйозно ставитися до того, що роблять американці. Ще раз поставлю це питання: чому вони перестали нас боятися? Одному богу відомо", — поставила риторичне питання Скабеєва.

Наверное что-то случилось pic.twitter.com/6fChMmiFgo — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) January 26, 2023

Війна з сатаністами

Записи телефонних розмов, перехоплені СБУ, давно довели — в росії родичі військових підбивають на калькуляторі доходи, які можуть отримати за чоловіка в пакеті. Тим часом їхні депутати, які відвідують скалічених солдат в госпіталях, називають війну священною.

"Поки йде ось такий ось стислий історичний тектонічний рух у вигляді спеціальної священної операції, треба ось такі речі визначати у вигляді законів", — заявив на російському телебаченні депутат Дмитро Пєсцов, пропонуючи позбавляти громадянства тих, хто звалив з росії, не погоджуючись з політикою путіна.

З криками про бога заявляв про священну війну з сатаністами і російський пропагандист Володимир Соловйов: "Аллах Акбар! Елохім гадоль! Бог великий! Ми воюємо проти сатаністів! Це священна війна, і ми повинні перемогти!"

Solovyev and the holy war against Satanists. pic.twitter.com/nRids4SLa6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

Хто створив бойову курку?

Доки росіяни не перестали вірити у бандерівських курей, голова МЗС росії Сергій Лавров звинувачує США у розробці біологічної зброї в Україні та запевняє — Захід відхрещується від участі у вибухах на "Північному потоці".

"Ми також готуємо певну таку звітність про те, що відбувалося за цей рік, що вдалося виявити. А це не лише військово-біологічні програми США, від яких вони намагаються відхрещуватися, брешуть як завжди. І це не лише пряма участь США у вибухах на "Північному потоці", — заявив Лавров.

Нагадаємо, у росії продовжують вибухати від злості через невдачі на фронті, тому продовжують лунати українофобні заяви. Так, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов побажав українцям змерзнути й згнити.













