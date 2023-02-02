Скабєєва, Лавров, Соловйов: заяви пропагандистів кремля

Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана
Щодня в ефірі російського телебачення пропагандисти кремля звітують про хід бойових дій на території України. Та оскільки фактів, які підтверджують успіхи російської армії, немає, у хід йде фантазія Ольги Скабєєвої та інших посіпак путіна. Як від безсилля в росії змішують грішне з праведним — у добірці Новини.LIVE.
Що знає бог, але не знає Скабєєва?
З перших днів повномасштабного вторгнення українці спостерігають, як друга армія світу кладе у штани і тікає додому, доки світ підтримує Україну. Та пропагандистка Скабєєва досі не розуміє, чому росію не бояться?
-
У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо
-
Реперку alyona alyona прооперували: який стан здоров'я в артистки
-
Кривавий теракт у пакистанській мечеті: стали відомі нові подробиці про підривника
-
Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну
-
Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка
-
Мадридський "Реал" визначився з головною трансферною метою на літо-2023: запросять зірку ЧС-2022
-
Скандал на Одеській залізниці: в регіоні вкрали сотні тон дизпального
-
Фіни не хочуть чекати на Швецію і вимагають якнайшвидшого вступу країни до НАТО
-
Обстріл Краматорська: поранення отримали шестеро людей
-
Перша леді США Джилл Байден стала однією з ведучих премії "Ґреммі": хто приєднається до неї
"Насправді потрібно максимально серйозно ставитися до того, що роблять американці. Ще раз поставлю це питання: чому вони перестали нас боятися? Одному богу відомо", — поставила риторичне питання Скабеєва.
Наверное что-то случилось pic.twitter.com/6fChMmiFgo— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) January 26, 2023
Війна з сатаністами
Записи телефонних розмов, перехоплені СБУ, давно довели — в росії родичі військових підбивають на калькуляторі доходи, які можуть отримати за чоловіка в пакеті. Тим часом їхні депутати, які відвідують скалічених солдат в госпіталях, називають війну священною.
"Поки йде ось такий ось стислий історичний тектонічний рух у вигляді спеціальної священної операції, треба ось такі речі визначати у вигляді законів", — заявив на російському телебаченні депутат Дмитро Пєсцов, пропонуючи позбавляти громадянства тих, хто звалив з росії, не погоджуючись з політикою путіна.
З криками про бога заявляв про священну війну з сатаністами і російський пропагандист Володимир Соловйов: "Аллах Акбар! Елохім гадоль! Бог великий! Ми воюємо проти сатаністів! Це священна війна, і ми повинні перемогти!"
Solovyev and the holy war against Satanists. pic.twitter.com/nRids4SLa6— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023
Хто створив бойову курку?
Доки росіяни не перестали вірити у бандерівських курей, голова МЗС росії Сергій Лавров звинувачує США у розробці біологічної зброї в Україні та запевняє — Захід відхрещується від участі у вибухах на "Північному потоці".
"Ми також готуємо певну таку звітність про те, що відбувалося за цей рік, що вдалося виявити. А це не лише військово-біологічні програми США, від яких вони намагаються відхрещуватися, брешуть як завжди. І це не лише пряма участь США у вибухах на "Північному потоці", — заявив Лавров.
Нагадаємо, у росії продовжують вибухати від злості через невдачі на фронті, тому продовжують лунати українофобні заяви. Так, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов побажав українцям змерзнути й згнити.