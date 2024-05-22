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Незаконное обогащение на миллионы — Смирнов прокомментировал получение подозрения от НАБУ

22 мая 2024 17:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Смирнов прокомментировал подозрение от НАБУ
Бывший замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывший заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов подтвердил, что получил подозрение от НАБУ. Также он сообщил о проведении обыска.

Об этом Смирнов рассказал в комментарии "Украинской правде".

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"Событие, давно ожидаемое мною ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами", — сказал экс-замруководителя ОП.

Андрей Смирнов рассказал, что вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно — к детективам замечаний нет.

"Для меня ничего необычного не произошло. Таковы уже у нас современные реалии политики", — рассказал Смирнов.

Также он заявил, что убежден в своей правоте и будет доказывать ее всеми доступными способами.

Ранее в НАБУ подтвердили вручение подозрения Смирнову. Экс-замглавы Офиса Президента подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Также мы рассказывали, что в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 млн гривен на строительстве Подольского моста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Офис президента
НАБУ
обыски
коррупция
подозрение

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