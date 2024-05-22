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Незаконне збагачення на мільйони — Смирнов прокоментував отримання підозри від НАБУ

22 травня 2024 17:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Смирнов прокоментував підозру від НАБУ
Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також він повідомив про проведення обшуку.

Про це Смирнов розповів в коментарі "Українській правді".

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Коментар Смирнова

"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами", — сказав ексзаступник керівника ОП. 

Андрій Смирнов розповів, що вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів він зауважень немає.

"Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики", — розповів Смирнов. 

Також він заявив, що переконаний у своїй правоті й буде доводити її всіма доступними способами.

Раніше в НАБУ підтвердили вручення підозри Смирнову. Ексзаступник Голови Офісу Президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень

Також ми розповідали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 млн гривень на будівництві Подільського мосту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Офіс президента
НАБУ
обшуки
корупція
підозра

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