Путин забоялся "украинской ДРГ" и отменил поездку в Пятигорск

Неужели испугался: путин отменил поездку в Пятигорск из-за "атаки украинской ДРГ"
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что владимир путин сегодня не прибудет в Пятигорск. А все из-за "украинской ДРГ" в Брянской области.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
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Несмотря на анонсированное российскими СМИ срочное совещание владимира путина, кремлевский диктатор проведет "оперативное" совещание с членами совбеза россии только завтра — 3 марта. Кроме того, опасаясь "украинской ДРГ", путин даже отменил анонсированную рабочую поездку в Пятигорск.
Однако Песков сделал одно не менее важное заявление:
"Неизвестно, будет ли изменен статус спецоперации из-за атаки украинских диверсантов в Брянской области".
Вероятно, кремль размышляет над тем, чтобы объявить настоящую войну Украине, а не так называемую "специальную операцию".
Напомним, ранее на вбросы кремля в отношении "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе президента и разведке. В частности, там считают такие действия рф спланированной операцией против Украины.
До этого российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".