Путін забоявся "української ДРГ" та скасував поїздку до П'ятигорська

Невже злякався: путін скасував поїздку до П'ятигорська через "атаку української ДРГ"
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що володимир путін сьогодні не прибуде до П'ятигорська. А все через "українську ДРГ" у Брянській області.
Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.
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Деталі
Попри анонсовану російськими ЗМІ термінову нараду володимира путіна, кремлівський диктатор проведе "оперативну" нараду з членами радбезу рф лише завтра — 3 березня. Окрім того, побоюючись "української ДРГ", путін навіть скасував анонсовану робочу поїздку до П'ятигорська.
Однак Пєсков зробив одну не менш важливу заяву:
"Невідомо, чи буде змінено статус спецоперації через атаку українських диверсантів у Брянській області".
Ймовірно, кремль роздумує над тим, аби оголосити справжню війну Україні, а не так звану "спеціальну операцію".
Нагадаємо, раніше на вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф — спланованою операцією проти України.
До цього, російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".