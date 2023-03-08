В ЕС раскритиковали грузинский закон об иноагентах

Несовместим с ценностями ЕС: Боррель отреагировал на грузинский закон об "иноагентах"
Вчера, 7 марта, Тбилиси охватили массовые протесты из-за принятого закона об "иноагентах". В свою очередь, в ЕС заявили, что этот документ противоречит ценностям и стандартам объединения.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
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В своем обращении Боррель заявил, что принятый Грузией закон о "прозрачности иностранного влияния" — это очень плохое развитие событий для страны и ее народа.
"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, поддерживаемой подавляющим большинством граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", — подчеркнул Боррель.
Кроме того, он призвал власти Грузии поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.
Скандальный закон об "иноагентах"
Как известно, вчера 7 марта парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект о регистрации иностранных агентов. Сначала документ будет направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы для экспертизы, а после этого грузинские депутаты рассмотрят его во втором и третьем чтениях.
Следовательно, закон, поддерживаемый руководящей партией Грузинской мечты, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как "иностранных агентов", иначе им грозят штрафы.
Однако этот закон уже всколыхнул общество и вызвал массовые протесты в столице страны — Тбилиси.
Напомним, ранее мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в стране, выступающих против законопроекта об "иноагентах". Она заявила, что наложит вето на этот документ.