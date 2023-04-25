Почему Украину должны принять в НАТО

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

На прошлой неделе Украину внезапно посетил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его визит, как и прибытие к нам всех предыдущих заморских гостей такого ранга, не анонсировался и держался в секрете. Ведь война вносит свои коррективы, и безопасность в таких делах — самый высокий приоритет.

Означает ли приезд первого лица НАТО, что отношения Украины и Альянса выходят на новый уровень, разбирались Новини.LIVE.

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Намек или любознательность

Интересно, что большинство из политического руководства Украины трактует визит Столтенберга в знак готовности НАТО начать новую главу в отношениях с Украиной.

Ведь в начале осени прошлого года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. А накануне саммита НАТО, который должен пройти в июле в Вильнюсе, ряд стран выступили с намерениями официально пригласить Украину в Альянс и предложить ей дорожную карту членства.

Встреча Йенса Столтенберга с Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Мы идем к вам

По убеждению военного эксперта Дмитрия Снегирева, нынешний военный уровень Украины указывает, что она уже готова к вступлению в Альянс. При этом в военном плане Украина больше всего интегрирована в НАТО, чем кто-либо из потенциальных кандидатов. Об этом свидетельствуют подготовка и военный опыт ВСУ, которые достигли значительного прогресса и отвечают стандартам НАТО.

"Происходит мощный переход украинской армии в момент планирования операций (даже на тактическом уровне, не говоря уже об оперативном и стратегическом) к стандартам НАТО. Очевидным показателем западных стандартов, которые использует ВСУ, является стратегия освобождения оккупированных территорий", — указывает на главный фактор соответствия стандартам НАТО Снегирев.

Украинские военные на учениях. Фото: REUTERS

При этом он акцентирует внимание на том, что в настоящее время ВСУ используют тактику стран НАТО постепенного освобождения оккупированных территорий, которая минимизирует потери личного состава. А эта тактика предусматривает создание предпосылок для освобождения отдельного населенного пункта, а затем — проведения локальной наступательной операции.

Вооруженные опытом

Если проанализировать последнюю успешную операцию ВСУ по деоккупации украинских территорий в Херсонской и Харьковской областях, то очевидно, что контрнаступательные действия осуществлялись исключительно по стандартам НАТО. Речь идет о так называемом каскадном характере планирования наступательных операций.

Солдаты ВСУ подписывают флаги в центре освобожденного Херсона. Фото: Новини.LIVE

На первом этапе предполагается огневое поражение мест скопления вражеской тяжелой бронетехники, систем ПВО, складов, а также мест скопления личного состава армии РФ, командных пунктов. На втором — контроль над путями снабжения. А третий, завершающий этап, предполагает, соответственно, сам успешный характер контрнаступления.

"Отмечу качественный рост профессиональной подготовки наших воинов. Ведь они проходят не только на территории Украины, но и в странах Европы, овладевая при этом новейшими средствами военной техники и средствами поражения, которые передаются странами НАТО и другими нашими стратегическими партнерами", — сказал Снегирев.

Он отметил, что по разным оценкам, около 60 тысяч украинских военных прошли подготовку по освоению высокоточных видов оружия на базах НАТО.

Снегирев считает, что этого количества военнослужащих предостаточно, чтобы ВСУ переняли опыт западных стран и использовали его.

ВСУ перевооружаются

Кроме того, качественную подготовку личного состава украинской армии следует обратить внимание и на характер военно-технической помощи. Это касается не только момента перевооружения ВСУ НАТО военной техникой, артиллерией, боеприпасами, средствами ПВО, индивидуальной защиты, связи, предоставления полевых госпиталей, антидронового оборудования и т.п., но и улучшения профессионализма наших воинов.

На днях НАТО предоставило Украине ЗРК Patriot. Фото: Wikimedia commons

К тому же — на сегодняшний день значительно улучшена коммуникация и координация между Украиной и партнерами, а также внутри наших Вооруженных сил.

А что у других

На этом фоне нельзя не упомянуть, что не все страны, которые в свое время стали членами Альянса, отвечали всем западным стандартам на момент вступления в НАТО.

В этой связи Снегирев упомянул примеры балканских стран, ставших членами НАТО без имплементации стандартов этой организации. В частности, это касается Черногории и Македонии, где уровень выполнения стандартов Североатлантического союза значительно ниже, чем в Украине. Или Исландии, у которой вообще нет регулярной армии.

Между тем, за два года в Черногории было принято решение о вступлении в НАТО без проведения референдума по поддержке этого решения и, соответственно, без стандартизации. Он был принят на фоне возможного военного мятежа, организованного российскими спецслужбами. Приблизительно такая же ситуация и в Македонии.

Так что Украина готова сделать решающий исторический шаг. Готово ли к тому же НАТО? Ведь однажды оно уже сделало досадный просчет в вопросе ПДЧ для Украины. А времена сейчас неспокойные...